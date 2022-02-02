Колледж ПсковГУ перешел на обучение в дистанционном формате

Колледж ПсковГУ перевели на обучение в дистанционном формате cо 2 по 13 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал вуза.
Напомним, с 27 января по 6 февраля из-за COVID-19 на дистанционный формат работы перешли школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района.
Позже такой режим обучения по той же причине ввели в Бежаницкой и Чихачевской средних школах. Также ограничительные мероприятия установлены в Пыталовской средней школе.
Кроме того, дистанционное обучение из-за ОРВИ ввели в:
- Себежской средней общеобразовательной школе,
- Себежской основной общеобразовательной школе,
- Кадетской школе в Великих Луках,
- Средней общеобразовательной школе №1 в городе Порхове,
- Локнянской средней школе,
- Куньинской средней школе.