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Общество

Колледж ПсковГУ перешел на обучение в дистанционном формате

02.02.2022 13:01|ПсковКомментариев: 1

Колледж ПсковГУ перевели на обучение в дистанционном формате cо 2 по 13 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал вуза.

Напомним, с 27 января по 6 февраля из-за COVID-19 на дистанционный формат работы перешли школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района.

Позже такой режим обучения по той же причине ввели в Бежаницкой и Чихачевской средних школах. Также ограничительные мероприятия установлены в Пыталовской средней школе.

Кроме того, дистанционное обучение из-за ОРВИ ввели в:

- Себежской средней общеобразовательной школе,

- Себежской основной общеобразовательной школе,

- Кадетской школе в Великих Луках,

- Средней общеобразовательной школе №1 в городе Порхове,

- Локнянской средней школе,

- Куньинской средней школе.

Теги: #школы #коронавирус #колледж
Источник: Псковская Лента Новостей
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