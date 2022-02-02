Общество

Колледж ПсковГУ перешел на обучение в дистанционном формате

Колледж ПсковГУ перевели на обучение в дистанционном формате cо 2 по 13 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал вуза.

Напомним, с 27 января по 6 февраля из-за COVID-19 на дистанционный формат работы перешли школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района.

Позже такой режим обучения по той же причине ввели в Бежаницкой и Чихачевской средних школах. Также ограничительные мероприятия установлены в Пыталовской средней школе.

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Кроме того, дистанционное обучение из-за ОРВИ ввели в:

- Себежской средней общеобразовательной школе,

- Себежской основной общеобразовательной школе,

- Кадетской школе в Великих Луках,

- Средней общеобразовательной школе №1 в городе Порхове,

- Локнянской средней школе,

- Куньинской средней школе.