Общество

«Беседка»: О готовности псковской инфекционки к новой волне COVID-19. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 2 февраля. Гостем студии стала главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко. Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ней о готовности учреждения к новой волне коронавируса.

Много ли в больнице пациентов с выявленным омикрон-штаммом? Отличаются ли симптомы и течение заболевания от предыдущих штаммов вируса? Могут ли аптечные тесты помочь определить, каким штаммом вируса заболел человек, насколько они достоверны? Чем опасен омикрон и кто находится в группе риска? Какие еще меры, кроме уже действующих ограничений, необходимы, чтобы снизить нагрузку на региональную систему здравоохранения в условиях коронавируса?