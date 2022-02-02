Общество

Псковские врачи ожидают превышения прошлогодних рекордов по заболеваемости COVID-19

Врачи в Псковской области ожидают превышения рекордов по заболеваемости COVID-19, зафиксированных в январе-феврале прошлого года. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

Ведущий эфира Дмитрий Иванов напомнил, что год назад, в январе-феврале, в Псковской области наблюдался всплеск заболеваемости коронавирусом.

«В этом году по общей заболеваемости, думаю, мы будем превышать прошлогодние показатели. Учитывая, что год назад не было такой массивности поражения детей младшего возраста», - отметила Анастасия Повторейко.

Врач добавила, что на данный момент в России в среднем ежедневно фиксируют более 120 тысяч случаев заражения COVID-19. В Псковской области каждые сутки подтверждают факт заражения у около 270 человек.