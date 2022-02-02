Региональные НКО могут претендовать на поддержку Фонда президентских грантов

Стартовал прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов. В нем смогут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Конкурс проводится по 11 направлениям:
Заявки принимаются до 15 марта на официальном сайте конкурса. Для подготовки заявки можно воспользоваться серией вебинаров, которая доступна на сайте фонда в разделе «Обучение».
Итоги конкурса объявят в июне этого года. По результатам отбора между НКО-победителями распределят до 4 миллиардов рублей.
Напомним, победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году стали 11 социально ориентированных НКО Псковской области. Объем софинансирования проектов в общей сложности составил около 14 млн рублей. В 2021 году по итогам двух конкурсов победили 24 НКО Псковской области на общую сумму более 35 миллионов рублей.