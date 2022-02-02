Общество

В псковской инфекционке готовятся к скорому открытию кафедры микробиологии

Кафедра микробиологии откроется на базе микробиологической лаборатории Псковской областной инфекционной больницы в феврале или в начале весны. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«В феврале или в начале весны мы открываем кафедру микробиологии на базе нашей микробиологической лаборатории. Это прорыв для вуза (Псковского государственного университета — ред.) и прорыв для нас, простому что студенты смогут работать с материалом прямо на рабочих местах, смогут побщаться со специалистами и понять значимость своей профессии», - отметила Анастасия Повторейко.

По ее словам, на сегодняшний день в Псковской областной инфекционной больнице работают более 700 сотрудников. При этом в медицинском учреждении все еще есть дефицит узкопрофильных кадров.