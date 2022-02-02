В псковской инфекционке готовятся к скорому открытию кафедры микробиологии

Кафедра микробиологии откроется на базе микробиологической лаборатории Псковской областной инфекционной больницы в феврале или в начале весны. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.
По ее словам, на сегодняшний день в Псковской областной инфекционной больнице работают более 700 сотрудников. При этом в медицинском учреждении все еще есть дефицит узкопрофильных кадров.