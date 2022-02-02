Общество

Рейтинг районов по реализации нацпроектов составят в Псковской области

Рейтинг районов Псковской области по реализации нацпроектов составят на основе четырех критериев. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе совещания сегодня, 2 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В совещании приняли участие руководители областных профильных комитетов и представители администраций районов.

Среди параметров, по которым будет оцениваться работа руководства муниципалитетов по реализации национальных проектов, - контрактация, выход подрядчиков на площадки, темпы работы и кассирование, сказал глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что районы ожидает «жесткий контроль на всех этапах работы». «Нельзя допускать ситуации, когда из-за нерасторопности одних пострадают другие!» - заключил он.