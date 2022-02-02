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Общество

В истории любого общества есть яркие и харизматичные личности - Денис Иванов

02.02.2022 15:31|ПсковКомментариев: 1

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов сказал, что в истории любого общества всегда есть яркие и харизматичные личности. Такое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Самое главное во власти — стабильность и предсказуемость, - сказал он. - Но яркости и харизмы хотелось бы, потому что это, действительно, проблема. В истории любого общества есть яркие личности, за которыми людям хочется идти. Даже пообщаться с такими интересно».

Когда личность яркая, по мнению депутата, окружающие интересуются ею. «Нужно делиться своим восприятием жизни. Я так чувствую жизнь и кайфую от этого. Например, я очень люблю ездить на велосипеде и жду, когда растает снег», - сказал руководитель фракции.

Теги: #псков #депутаты #власть
Источник: Псковская Лента Новостей
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