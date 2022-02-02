Общество

Псковская прокуратура выявила более тысячи нарушений прав предпринимателей за год

Прокуратура Псковской области в рамках надзора за исполнением законов в сфере защиты прав предпринимателей выявила более тысячи нарушений законов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Так, 179 нарушителей привлекли к различным видам ответственности. В защиту прав предпринимателей в суды области направили 13 исковых заявлений. На основании постановления прокурора возбудили уголовное дело. Благодаря мерам прокурорского реагирования поставщикам и подрядчикам выплатили более 299 миллионов рублей, что в 3 раза превышает размер погашенных долгов в 2020 году (96,6 миллиона рублей).

Вступление в силу с 1 июля 2021 года Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации» потребовало от прокуроров принятия ряда организационных мер, направленных на его неукоснительное исполнение соответствующими органами.

В том числе провели работу по формированию ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, в ходе которой из запланированных 1744 мероприятий исключили 299. При этом по каждому третьему заявлению органов государственного контроля о согласовании проведения внеплановых надзорных мероприятий прокуроры принимают решения об отказе в согласовании.