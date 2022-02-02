Общество

Около 20% школьников в Великих Луках болеют ОРВИ

18,1% учащихся общеобразовательных школ в Великих Луках болеют ОРВИ. Об этом сообщил глава города Николай Козловский, комментируя введение дистанционного обучения в образовательных учреждениях города.

«Ситуация непростая. По последним данным, количество больных ОРВИ учащихся общеобразовательных школ: 2025. Это 18,1% от общего количества», - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

По его словам, в школах города ОРВИ болеют 125 педагогов. Кроме того,103 человека болеют COVID-19, из них 88 детей и 15 сотрудников. Контактными по COVID-19 признаны 111 человек, из них 109 детей и два сотрудника.

«Обращаю ваше внимание, что сегодня как никогда важно максимально внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдайте все меры санитарной безопасности и постарайтесь минимизировать социальные контакты!» - призвал глава города.

Напомним, дистанционное обучение в школах Великих Лук и Великолукского района продлится до 13 февраля.