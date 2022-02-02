Общество

Акция «Гвоздика на снегу» прошла в Пскове

В День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве волонтеры присоединились к акции «Гвоздика на снегу» в микрорайоне Кресты в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята своими руками сделали бумажные гвоздики и почтили память защитников Сталинграда, выложив имя города-героя на снегу вблизи монумента в честь первых побед Красной Армии», - отметил он.

Сергей Гаврилов поблагодарил учащихся школ, студентов Псковского агротехнического колледжа, активистов «Волонтеров Победы» и «Вечевого ордена» за проведение мероприятия в памятную дату.