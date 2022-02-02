Общество

Банковские мошенники стали использовать для обмана QR-коды

Мошенники стали красть деньги у россиян с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о счете клиента. В середине января жительнице Москвы поступил звонок от имени сотрудника банка, который сообщил, что на ее имя якобы пытаются взять кредит.

По данным «Известий», далее собеседник заявил: чтобы избежать оформления несанкционированного займа, женщине необходимо сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для того, чтобы отменить операцию.

Под руководством подставного сотрудника банка москвичка создала QR-код и направила его через чат-бот, а затем с ее карты было списано 75 тысяч рублей.

Некоторые кредитные организации позволяют проводить финансовые операции с помощью QR-кода, например, снимать деньги в банкомате или переводить их кому-либо, пояснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, в этой схеме злоумышленники с помощью социальной инженерии могли убедить клиента банка сгенерировать такой код, указав какую-либо сумму, и направить им QR.