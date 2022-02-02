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Общество

Карантин по бешенству отменили в печорской деревне

03.02.2022 11:05|ПсковКомментариев: 0

Ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству отменили на территории эпизоотического очага — личного подворья в деревне Косыгино Печорского района. Соответствующий указ главы региона опубликован на сайте нормативно-правовых актов области.

Карантин был установлен указом от 20 августа 2021 года. По информации, опубликованной в официальном Telegram-канале региона, состоялись все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, провели вакцинацию животных, дезинфекцию очага, подворовые обходы населения Печор с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.

По состоянию на 3 февраля активными на территории региона остаются семь очагов по бешенству. Один из них был выявлен в этом году, остальные – в прошлом.

Теги: #печорский район #бешенство
Источник: Псковская Лента Новостей
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