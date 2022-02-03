Общество

«Укололи и - пошел»

В Псковской области началась вакцинация подростков. Первые уколотые рассказали о полученных побочках и мотивации подставить плечо под шприц, а врачи сообщили о наиболее распространенных у детей симптомах при «омикроне» и синдроме, которого они боятся у юных пациентов после выздоровления.

«Я прививки не боюсь»

Даниил Григорьев из Порхова учится в Псковском областном колледже искусств. Учится очно, при этом ухитряется работать в Порхове сразу на двух работах. Вечерами в будние дни приезжает в родной город для преподавания в местной школе искусств, а по выходным трудится в библиотеке. Но с последних выходных он на занятия не вернулся. Два часа с утра он провел не в дороге до колледжа, а в очереди в регистратуру. Даниил оказался в числе первых жителей Псковской области, кому сделали прививку препаратом «Спутник-М», вакциной для подростков.

«Мы просто пришли в нашу Порховскую поликлинику, - рассказал юноша, как проходила процедура. - В регистратуре сказали, что нужно взять карточку и идти в прививочный кабинет. Родителям дали подписать согласие на вакцинацию, мне вручили анкету пациента. После заполнения документов меня осмотрел педиатр и подписал бумаги. Перед тем как вколоть вакцину, медсестра провела инструктаж, рассказала, что нельзя делать после прививки, и что делать, если будут побочные действия. Сразу домой не отпустили, ещё 30 минут я находился в медучреждении».

Вакцина поступила в Псковскую область на прошлой неделе, в регион пришло 480 комплектов на два компонента.

Среди своих знакомых Даниил стал первым, кто подставил плечо. Оно, кстати, на месте укола не болело, из побочек юноша получил головную боль, и на второй день к вечеру температура поднялась до 37,2. Уже на следующий день он был на занятиях, а перед пропуском взял у преподавателей задания и выполнил их дома.

Любопытно, что 18 лет Даниилу исполнится уже в марте, и он мог бы отправиться за «Спутником V». Но решил не проверять, придет первым совершеннолетие в паспорт или вирус в организм.

«Многие из моих сверстников уже переболели, либо на данный момент болеют коронавирусом, - делится молодой человек наблюдениями. - У всех болезнь проходит по-разному. Поэтому зачем экспериментировать? Лучше перестраховаться. Отрицать отсутствие опасности, которую несёт ковид, не имеет смысла. Очень много моих взрослых знакомых, к сожалению, не справились с этой болезнью».

«Если надо - уколюсь»

Главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове рассказала, что с приходом варианта «омикрон» увеличилось число госпитализированных детей.

Детское отделение инфекционки 1 февраля отметило год с момента открытия. В этот день госпитализировали сразу пять детей — впервые за весь год столько много. Всего дети с ковидом занимают 26 коек. За первый год работы детское отделение пролечило 436 пациентов с коронавирусом.

«До пика мы еще не дошли, это только начало пути, - предупреждает доктор Повторейко. - Такую статистику по детской заболеваемости мы видим впервые. Каждый день через приемное отделение проходит большое количество детей, пусть и не все они госпитализируются. Что меня настораживает: поступает ежедневно большое количество беременных женщин на ранних сроках».

Местные медики опасаются развития у юных пациентов Кавасаки-подобного синдрома, уносящего жизни в Европе и Америке. Сразу после перенесенного заболевания без достоверного подтверждения или со слабо выраженными симптомами, то есть протекающего в легкой форме, возникает поражение всех органов, включая сердечную мышцу.

«Процент тех, кто может выйти на осложнения, просчитать невозможно, - констатирует главврач инфекционной больницы. - Мои педиатры подготовлены, создан резерв лекарственных препаратов. Мы насторожены».

У 80% пациентов с коронавирусом в Псковской области подтвержден вариант «омикрон»

Анастасия Повторейко напомнила про «опыт всех стран, переживших эпидемии, включая Советский Союз», согласно которому вакцинация — единственный путь борьбы с инфекцией.

«Мы должны понимать, что ничего более правильного, кроме вакцинации, нет, и не будет, - заявляет она. - Недавно мне писала коллега из Италии, она родом из России, и ее спрашивают, почему россияне так себя ведут, почему такие низкие охваты вакцинации? Мы отдаем многое на откуп взрослых пациентов, родителей, и они должны правильно оценивать и взвешивать все риски».

«Только трус боится на укол идти к врачу»

Семья псковички Ольги о рисках знает на собственном опыте, в полном составе они переболели коронавирусом осенью.

«Взрослые были привиты или уже ревакцинированы, о короне догадались только по потере нюха, - рассказала женщина. - А дети получили вполне полноценное ОРВИ. От этого, конечно, не умирают, но зачем лежать с температурой 39, если можно не лежать?»

Рассудив так, сразу после начала детской вакцинации, она записала на прививку своих подростков 12, 14 и 16 лет от роду. Вечером после работы заехала в поликлинику на Кузнецкой, написала заявление. Через день пригласили, но на Шестака. И в рабочее время. Говорит, это единственный неудобный момент, пришлось отпрашиваться с работы.

«Дети выдали все наиболее вероятные реакции: у одного лёгкое повышение температуры, у другого побаливает место укола, у третьего никаких изменений в самочувствии, - излагает Ольга анамнез. - Сами дети, как любые дети, не любят процесс укола, но к прививкам относятся философски - дома чипизацию через прививки никто не обсуждает, в школе прививки проходят регулярно, для них это обычный жизненный момент».

Для записи ребенка в Пскове на вакцинацию родители должны написать заявление в свободной форме на адрес детской городской поликлиники pdpskov@mail.ru. В заявлении необходимо указать данные ребенка и телефон, по которому вызовут на прививку. Прививку пока делают только подросткам 12 - 17 лет. В одном только Пскове на 2 февраля первый компонент препарата вкололи 40 подросткам.

Эльвира Мелех, главный врач Псковской детской городской поликлиники, на пресс-конференции рассказала, что резкий подъем детской заболеваемости врачи зафиксировали две недели назад, она связала это с формированием детских коллективов после новогодних каникул. И отметила снижение числа вызовов после перевода детей на дистанционное обучение.

На дистанционном обучении находятся школы Пскова и Псковского района, Великих Лук и Великолукского района, Бежаниц и Пыталова.

«Клиника омикрона похожа на обычную респираторную инфекцию, жалобы, как при ОРВИ. Большой процент детей первые три дня высоко лихорадит, температура до 39, кашель, насморк, заложенность носа и ушей, головная боль, боли в суставах, мышцах, может присоединяться тошнота, рвота диарея и сыпи, - описала Эльвира Мелех наиболее распространенные симптомы. - Действительно, очень заразное заболевание. Видим, если раньше контактные дети не заболевали, сейчас половина обязательно заражается. Болеют дети от ноля лет. Для маленьких детей высокая температура особенно опасна».

Арбидол, интерферон (гель, капли, свечи), парацетамол, азитромицин (при развитии бактериальной инфекции) - препараты, рекомендованные для лечения детей от коронавируса.

Пока городские педиатры справляются день в день с выездами на вызовы к детям. Приехать могут даже в десять вечера, поэтому при высокой температуре у детей, сонливости, вялости, отказе от еды и питья Эльвира Мелех призвала вызывать «скорую».

Юлия Магера