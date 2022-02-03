Общество

Площадку для дрессировки собак планируют организовать в Пскове

Площадку для дрессировки собак организуют в Пскове. Об этом лидер регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм Андрея Маковского

«В ответ на мой запрос по поводу необходимой площадки для выгула и дрессировки собак в городе Пскове администрация города дала ответ», - написал Андрей Маковский.



Из ответа администрации следует, что в настоящее время рассматривается вопрос организации площадки для выгула собак с необходимыми элементами для дрессировки на земельном участке 60:00:000000000:5028.

«Публичная кадастровая карта показала, что данный земельный участок находится на береговой лини реки Великой, по улице Никольской. Это напротив новостроек в деревне Родина. Мы будем следить за решением вопроса», - заключил Андрей Маковский.