Общество

Россельхознадзор не пропустил в Псковскую область более 100 килограммов тушенки

Управление Россельхознадзора запретило ввоз 114 килограммов тушенки и 13 килограммов сгущенки из Республики Беларусь в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Россельхознадзора

Инспектор ведомства и сотрудники Псковской таможни в Себежском районе выявили нарушения при перемещении 127 килограммов готовой мясной и молочной продукции. Автомобиль с товаром следовал с территории в Великолукский район.

Во время проверки сотрудник Россельхознадзора установил, что на товар отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение. При этом транспортировка осуществлялась в автомобиле, не обеспечивающем установленный производителем режим хранения.

Перемещение продукции по таможенной территории Европейского экономического союза запретили, а также оформили акт о возврате груза в Республику Беларусь.