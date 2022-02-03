Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла на 45%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области на четвертой неделе 2022 года выросла на 45,74% и составила 117,6 на 100 тысяч населения — зарегистрировано 7 363 случая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше недельного порогового уровня по населению в целом на 49,72%», - отметили в Роспотребнадзоре.

По Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано в следующих возрастных группах:

- от 7 до 14 лет – на 119% (411,1 на 100 тысяч населения, 2161 случай);

- от 15 лет и старше – на 218,25% (64,91 на 100 тысяч населения, 3427 случаев).

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 61,3% и составила 230,4 на 100 тысяч населения (зарегистрировано 4847 случаев).

Заболеваемость ОРВИ в Пскове выше еженедельного порогового уровня по населению в целом на 123,75%.

По городу Пскову превышение эпидпорога зарегистрировано в следующих возрастных группах:

- от 0 до 2 лет – на 29,5% (766,1 на 100 тысяч населения, 525 случаев);

- от 7 до 14 лет – на 128,9% (730,86 на 100 тысяч населения, 1332 случая);

- от 15 лет и старше – на 100% (134,9 на 100 тысяч населения, 2352 случая).

За неделю госпитализировано 59 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 18 человек (на 43,9%).

Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 0,8 %.

На 28 января в связи заболеваемостью ОРВИ в области были закрыты:

- 1 школа (МБОУ «Палкинская средняя школа»);

- 26 классов в 14 школах;

- 6 групп в 6 детских дошкольных учреждениях.

За неделю (с 24 января по 30 января) лабораторно обследовали на наличие возбудителей гриппа и ОРВИ 53 человека, провели 550 исследований.

По результатам проведенных обследований у одного человека был выявлен - РС-вирус, у одного – бокавирус, у одного – риновирус.

Удельный вес инфицированных среди обследуемых составил 5,7% - три человека.

По состоянию на 30 января привито 284 412 человек, в том числе по плану – 264 667 человек, из других источников — 19 745 человек. Выполнение плана иммунизации против гриппа составило 73,6% (359 780), охват населения – 45,8% (620 249).

Привито 72 040 детей – 106,7% от плана (67 500), 100% от поставленной вакцины (72 040), охват детского населения составил 61,8% от численности детского населения (116 492 человек).