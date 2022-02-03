Общество

Первый в Псковской области муниципальный центр управления открыли в Великих Луках

Первый в Псковской области муниципальный центр управления (МЦУ) создали в Великих Луках по инициативе местной администрации при содействии Центра управления регионом Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель ЦУР региона Анастасия Григорьева.

С целью выстраивания эффективного сотрудничества сотрудники ЦУР проведут несколько обучающих мероприятий для работников МЦУ. Анастасия Григорьева отметила, что создание такого органа в муниципалитете позволит наладить коммуникацию между Великолукским районом и региональным центром, а обращения жителей района в социальных сетях начнут обрабатывать быстрее.