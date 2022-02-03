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Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»

Добро пожаловать в мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс». В ожидании самых чувственных праздников расскажем, где купить селективную парфюмерию в Пскове и чем же она так ценна?

О чем вообще идет речь?

Селективный парфюм – это уникальный, сложный аромат, на основе натуральных компонентов. Как правило, данный термин используется для обозначения изящных и утонченных ароматов. Подарить подобный парфюм, все равно, что подарить вещь знаменитого бренда. Ключевое условие, позволяющее отнести тот или иной парфюм к категории «селектив» – редкость.

Как подчеркнуть свою индивидуальность и выделиться из толпы?

Самый простой способ – подобрать подходящий парфюм. Он должен быть в меру насыщен, включать мелодичные ноты и оттенки, оставлять за собой длинный запоминающийся шлейф.

Что можно выбрать?

Продукция «Лаб Фрагранс» поразит вас своим разнообразием. «Платиновая коллекция» - ароматы унисекс («для Него» и «для Нее»), также оригинальные сладковатые, терпкие, свежие, древесные, зеленые…. Ароматы стойкие, экономичные в использовании, шлейфовые. Они идеально подходят друг другу по молекулам, поэтому можно приобрести сразу несколько ароматов и сочетать их между собой. Каждый без исключения найдет для себя (или создаст на основе выбранных) свой уникальный аромат, а также сможет побаловать своих близких.

*Парфюм для него и для нее;

*Аромадиффузоры для дома и интерьера;

*Парфюмированные свечи;

*Парфюмированные гели для душа;

*Автопарфюм;

*Антисептические гели;

Руководствуясь этическим подходом, «Лаб Фрагранс» выбирает упаковку, которая подлежит переработке и не тестирует продукцию на животных.

Шок-цена или нет?

Доступность и высокое качество – одна из самых главных достоинств бренда. Цены у нашего бренда начинаются от 499 рублей и заканчиваются на 5990. К примеру, парфюм 10 мл – 1490 рублей, а 30 мл – 2999 рублей.

На что еще обратить внимание?

Удобное расположение – в самом центре современного торгового комплекса Fjord Plaza. Ароматный остров открыт с 11:00 до 21:00, и здесь всегда удобно попробовать любой из ароматов, названия которых уже прельщают: «Амброксан», «Пряная кожа», «Хрустальный янтарь», «Морской ветивер», «Санталь нуар», «Китайская слива», «Нюд», «Черный шейх»...

И, главное, в преддверии самых романтичных и чувственных праздников сертификаты станут одним из лучших вариантов подарка.

Кстати, ароматы отлично звучат вместе, поэтому дарите любимым и себе! Такой тандем точно ни с чем уже нельзя будет спутать. Будьте оригинальными и счастливыми!

Добро пожаловать на наш новый остров ароматов и чувств! Ждем вас! @lab_fragrance_psk

И, напоследок, о миссии с историей…

Компания создана в 2018 году молодой амбициозной командой увлеченных делом французскими парфюмерами. Производство обосновали в России, беря опыт и сырье в столице парфюмерии – Грасе. Миссия «Лаб Фрагранс» – каждый день наполнять яркими впечатлениями и создавать увлекательную историю вашей жизни.

Подготовлено Fjord Plaza