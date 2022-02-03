Общество

В Великих Луках женщинам-врачам передали сладкие подарки

Великолукских женщин-врачей поздравили с международным профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

3 февраля отмечается международный день женщины-врача. Поздравить медиков, которые работают в пунктах вакцинации в торговом центре «Рубин» и «Апельсин», пришел заместитель главы города, депутат фракции «Единая Россия» Великолукской городской Думы Николай Андросович. Партиец вручил медицинскому персоналу цветы и сладкие подарки.

«Мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Хочется выразить вам большую признательность и благодарность за ту работу, которую вы делаете, которая важна сегодня, как никогда. Хотел бы вам пожелать крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. С праздником!» — сказал Николай Андросович.