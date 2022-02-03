Общество

Владелица сгоревшего в Великих Луках зооприюта ищет жилье

Владелица сгоревшего приюта в Великих Луках сообщила, что ищет жилье для себя и выживших животных. Соответствующую запись она разместила в группе «Домашний приют для животных. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Домашний приют для животных. Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

«Люди, друзья! Нам нужна ваша помощь. Выжившим после пожара хвостикам и мне необходимо свое жилье. Нам негде жить. Срочно нужно съехать с чужой территории в связи с произошедшими событиями. Возможно, вы или ваши знакомые, или знакомые знакомых, продают дом, участок. Возможно, готовы продать не за всю сумму сразу, а частями. Возможно, готовы сдать в аренду с последующим выкупом. Очень просим поделиться информацией», - написала она.

Женщина отметила, что необходимо жилье с удаленностью от города максимум 8-10 километров. Площадь не менее 10-12 соток, так как там планируется установить два вольера для собак и один выгульный для котов.

«Идеальный вариант - больше земли и отдаленность от соседей. Стоимость - понимаете, да, миллионами не ворочаем», - уточнила владелица приюта.

Связаться с ней можно по номеру телефона: 89116971047 или «ВКонтакте».

Фото: группа «Дом удивительных котов "Марсиаша"» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, пожар случился в доме в Портовом переулке 24 января в 9.50. В результате дом выгорел изнутри по всей площади, также огонь значительно повредил кровлю здания. Из-за возгорания погибли 50 кошек и одна собака.