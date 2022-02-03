Скидки на пельмени, сосиски и колбасу объявили в магазинах «Бизон»

В магазинах торговой сети «Бизон» («Псковский мясокомбинат») с 1 по 28 февраля действуют скидки на ряд продуктов из ассортимента.
В частности, приобрести дешевле, чем обычно, можно следующую продукцию:
- пельмени домашние ГОСТ (0,45 кг) - 99 рублей;
- сосиски Молочные ГОСТ - 299 рублей;
- колбасу «Таллинская полукопченая» ГОСТ - 499 рублей;
- колбасу «Докторская» ГОСТ - 299 рублей.
Магазины «Бизон» представляют весь ассортимент продукции, выпускаемый Псковским мясокомбинатом. Сеть «Бизон» гарантирует свежесть продукции - поставки с мясокомбината осуществляются ежедневно. Магазины оснащены современным холодильным оборудованием, которое обеспечивает оптимальный режим хранения и поддержания вкусовых качеств продукции.
«Псковский мясокомбинат»: с нами вкуснее!
Адреса магазинов сети: https://pskovmasoprom.ru/nasha-set