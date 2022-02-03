Общество

Убийцу матери в Острове заключили под стражу

Островский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, убившего свою мать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 1 февраля мужчина в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес матери множественные удары руками и деревянной палкой в область головы и тела. Женщина получила телесные повреждения в виде множественных двухсторонних переломов ребер, множественных ушибленных ран головы, массивной кровопотери, от которых скончалась на месте происшествия.

В тот же день он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной о причинении телесных повреждений своей матери.

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Обвиняемый и его защитник оставили разрешение вопроса о мере пресечения на усмотрение суда.

Срок меры – до 30 марта 2022 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.