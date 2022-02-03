Общество

Попытка украсть алкоголь обернулась неудачей для великолучан

Великолукские росгвардейцы задержали мужчин, подозреваемых в кражах из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

3 февраля в 10.45 экипаж группы задержания Росгвардии находился на маршруте патрулирования и получил информацию о том, что в магазине на улице Клевцова сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 37-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел бутылку вина, но не заплатил за нее.

Затем, в тот же день, в 17.00 в магазине на улице Первомайской, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 56-летнего великолучанина, который также похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего мужчин передали сотрудникам полиции.