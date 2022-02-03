Общество

Александр Козловский ответил на вопросы псковичей о догазификации и «Пушкинской карте»

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский 3 февраля провел дистанционный прием жителей Пскова в режиме видеоконференцсвязи, на котором ответил на волнующие их вопросы. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».



Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Валентина Хлусова попросила помочь в решении вопроса по подведению природного газа к частному дому в рамках программы догазификации партии «Единая Россия». Ранее в адрес оператора она направила запрос на подключение, однако сейчас у нее нет информации по этой ситуации. Удалось выяснить, что дома на улице Красногородской, на которой проживает Валентина Хлусова, вошли в программу догазификации. «Есть все основания полагать, что женщина предоставила не полный пакет документов. Будем разбираться в ситуации», - отметил Александр Козловский.

Другая заявительница, Юлия Иванова, попросила помочь устроить ее старшего сына в детский сад рядом с домом. Семье предлагают детский сад по адресу регистрации, но им нужен детсад по фактическому адресу проживания. У женщины с супругом два сына: старшему 2,5 года, младшему – 9 месяцев. «У мужа разъездной характер работы, ей одной тяжело с ребенком. В индивидуальном порядке проработаем обращение Юлии, постараемся помочь», - сказал секретарь регионального отделения партии.

Кроме того, молодой пскович Андрей Самсонов интересовался порядком оформления «Пушкинской картой», а также тем, в каких учреждениях культуры она действует. Александр Козловский дал ему все необходимые разъяснения.

«Сейчас в связи с непростой эпидобстановкой нет возможности проводить очные приемы граждан. Но мы научились поддерживать общение в новых условиях на новых платформах. По запросу жителей региона готов к общению в режиме онлайн, где бы ни находился по графику», - добавил он.