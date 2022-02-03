Общество

Запущенные в США спутники смогут увидеть псковичи

Пролеты серии спутников можно наблюдать в Псковской области в утреннее время, начиная с 4 февраля. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Видео: группа «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте»

Как пояснили в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте», со стартового стола LC-39A (США, штат Флорида) состоялся успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 c очередной партией из 49 спутников связи Starlink. Их запустили на низкую околоземную орбиту наклонением 53,2 градуса. В течение нескольких суток после запуска спутники летают на одной орбите, находясь очень близко друг от друга.

Пролет спутников можно будет увидеть, в частности, в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, в странах Балтии, на Кавказе и в странах Средней Азии. В Псковской области наблюдать спутники в небе советуют в период с 7:25 до 7:30 невысоко в южной стороне неба. Наилучшая видимость будет с 7 по 12 февраля.