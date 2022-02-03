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Общество

В Пскове разыскивают женщину и допускают ее нахождение в больнице

04.02.2022 12:27|ПсковКомментариев: 0

В Пскове разыскивают женщину 1974 года рождения. Информацию об этом опубликовала подписчица группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Внимание! Разыскиваем женщину, Гаврилову Жанну Анатольевну 1974 года рождения. Длительный период не выходит на связь, возможно, попала в больницу или потеряла сознание», - написали в группе.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении женщины или о ее состоянии, просят сообщить по телефону: 89005418273 или в соцсети «ВКонтакте».

Теги: #псков #розыск
Источник: Псковская Лента Новостей
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