Общество

Уровень заболеваемости онкологией в Псковской области за год вырос на 9%

Уровень заболеваемости онкологией в Псковской области вырос на 9% за год. Об этом сообщил главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров в ходе встречи с журналистами сегодня, 4 февраля.

Он отметил, что за прошедший год заболеваемость составила 95 случаев на 100 тысяч населения региона и выросла на 9% по сравнению с 2020 годом.

«Этот показатель отражает активность выявления при амбулаторных приемах и профилактических осмотрах. Это хорошая статистика. Заболеваемость должна повышаться. Если она понижается - значит, специалисты плохо работают, и в системе здравоохранения есть проблемы», - сказал Александр Юров.

Также он отметил, что за прошедший год выросла заболеваемость среди мужчин. Это значит, что мужчины стали активнее посещать медицинские осмотры, что раньше делали только женщины.

«Заболеваемость в регионе повысилась, а смертность, по предварительным данным, стала ниже за прошедший год», - резюмировал Александр Юров.