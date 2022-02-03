Общество

Врач перечислил самые частые формы рака в Псковской области

Главный врач Псковского областного онкодиспансера Александр Юров во время встречи с журналистами перечислил самые частые формы рака в Псковской области.

Как и в 2020 году, в структуре заболеваемости у мужчин преобладает рак легких, предстательной железы и желудка, рассказал врач.

«У женщин, как и в 2020 году, больше всего выявляется рак молочной железы. Он стоит на первом месте - практически 19% всех выявленных новообразований у женщин региона. На втором месте - рак кожи и меланома, которая также относится к злокачественным образованиям. На третьем месте - новообразования тела матки», - продолжил Александр Юров.

В 2020 году специалисты региона выявили 2830 случаев онкозаболевания, а в прошлом году - 3075, уточнил он. Также в прошедшем году 11 случаев приходилось на детскую онкологию.