Общество

Александр Козловский выступил за чипирование бездомных собак

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выступил за чипирование бездомных собак. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я выступаю за чипирование и идентификацию бездомных собак в виде татуировок. У меня три собаки, они все идентифицированы и чипированы», - сказал гость студии.

Он обратил внимание, что нужно учитывать готовность российского общества к законопроекту о чипировании животных. «Мы не отказались от этого законопроекта. Необходимо посмотреть, как он будет реализован. Это активно обсуждается, сейчас мы готовим законопроект и делаем поправки», - уточнил Александр Козловский.

Он добавил, что такая мера поможет обезопасить граждан.