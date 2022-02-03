Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский выступил за чипирование бездомных собак. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Он обратил внимание, что нужно учитывать готовность российского общества к законопроекту о чипировании животных. «Мы не отказались от этого законопроекта. Необходимо посмотреть, как он будет реализован. Это активно обсуждается, сейчас мы готовим законопроект и делаем поправки», - уточнил Александр Козловский.
Он добавил, что такая мера поможет обезопасить граждан.