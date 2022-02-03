Общество

Более 30 школ обновят в Псковской области за год

33 школы обновят в Псковской области за год. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«В этом году планируется реконструкция в 33 школах Псковской области. Она включает в себя закупку нового оборудования для обучения, столов, парт, стульев», - сказал гость студии.

Депутат Госдумы отметил, что большинство этих образовательных учреждений находится в сельской местности. «Такое обновление должно сделать проживание населения более комфортным», - подчеркнул он.