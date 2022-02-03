Общество

Плановое амбулаторное лечение в Пскове и Великих Луках приостановили до особого распоряжения

Оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению временно приостановили в Пскове и в Великих Луках до особого распоряжения. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

«До особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения нового штамма вируса "омикрон", с целью защиты населения от заболевания короновирусной инфекцией в Пскове и Великих Луках временно приостанавлено оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению», - говорится в сообщении.

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Специалисты комитета по здравоохранению Псковской области пояснили, что приостанавлено оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи, в том числе:

приостановлено проведение всех видов профобследований – профилактических медосмотров, диспансеризации, предварительных и периодических медосмотров;

приостановлен плановый прием врачей и фельдшеров терапевтических участков, врачей общей практики, врачей-специалистов.

При этом сохраняется оказание первичной, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощи:

в неотложной форме;

пациентам с онкологическими заболеваниями;

выдача лекарственных препаратов в рамках льготного лекарственного обеспечения.