Плановое амбулаторное лечение в Пскове и Великих Луках приостановили до особого распоряжения

Оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению временно приостановили в Пскове и в Великих Луках до особого распоряжения. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
«До особого распоряжения в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и угрозой распространения нового штамма вируса "омикрон", с целью защиты населения от заболевания короновирусной инфекцией в Пскове и Великих Луках временно приостанавлено оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи взрослому населению», - говорится в сообщении.
Специалисты комитета по здравоохранению Псковской области пояснили, что приостанавлено оказание плановой первичной и первичной специализированной медико-санитарной помощи, в том числе:
При этом сохраняется оказание первичной, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощи: