Общество

Рекордное число компетенций представят псковичи на чемпионате «Ворлдскиллс»

Рекордное число компетенций представят псковичи на региональном чемпионате «Молодые профессионалы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Шестой открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) пройдет в Псковской области с 7 по 11 февраля. Испытания будут проводиться по 28 компетенциям. Это рекордный показатель для региона. По ряду направлений соревнования в этом году будут организованы впервые. В их числе для юниоров: «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений» и «Парикмахерское искусство».

Участники взрослой категории впервые смогут попробовать свои силы в 4 компетенциях: «Лечебная деятельность (Фельдшер)», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», «Организация экскурсионных услуг», «Охрана труда». В основной возрастной категории впервые введено направление «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».

На рабочем пространстве чемпионата встретятся более 230 участников — студенты учреждений системы профессионального образования и школьники.

Учитывая эпидемиологическую обстановку, чемпионат будет проводиться на разрозненных площадках на базе профессиональных образовательных учреждений с соблюдением полного комплекса противовирусных мероприятий.

Так, участников примут Псковский агротехнический и политехнический колледжи, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Великолукские политехнический и медицинский колледжи, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Островский многопрофильный колледж. Конкурсные испытания пройдут на только в Пскове, но и в Великих Луках, Себежском, Островском, Опочецком районах.

Те, кто лучше всего справится с конкурсными испытаниями, будут представлять Псковскую область на отборочных федеральных соревнованиях и, в случае успеха, в финале чемпионата.

На протяжении ряда лет молодежь региона принимала участие в финале Национального чемпионата, успешно справляясь с заданиями. Так, в прошлом году команда области получила медальон за профессионализм в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения», бронзовую медаль за «Сити-фермерство» и серебряную медаль в компетенции «Спасательные работы — Юниоры».

Worldskills («Молодые профессионалы») — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. Псковская область является его участником с 2017 года. Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».