Общество

Коечный фонд для больных COVID-19 в Псковской области заполнен почти на 70%

Коечный фонд для больных COVID-19 в Псковской области заполнен на 67%. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Ковидный коечный фонд в Псковской области заполнен всего на 67%, основная нагрузка приходится на амбулаторное звено», - сказал Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.



Он также напомнил, что в Пскове и Великих Луках с 31 января до специального распоряжения приостановили оказание плановой медицинской помощи.