Общество

Работу учреждений допобразования могут приостановить в Псковской области

Работу учреждений дополнительного образования и кружков для детей и подростков могут приостановить в Псковской области. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, сообщила заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко.

«В целях снижения распространения заболеваемости считаем необходимым приостановить работу учреждений дополнительного образования и кружков для детей и подростков. Считаем возможным распространить эту меру в целом по области», - сказала Елена Припутенко.

Она напомнила, что с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки школьников в Великих Луках и Великолукском районе рекомендовали перевести на дистанционное обучение до 14 февраля.