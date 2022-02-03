Общество

Михаил Ведерников об ограничениях: Мы балансируем между необходимостью и комфортом людей

Ограничения в связи с распространением коронавируса в Псковской области организованы так, чтобы соблюдался баланс между необходимостью и комфортом людей. Об этом в ходе заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 4 февраля, сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



«Если будут соблюдаться все необходимые требования, у нас будет возможность не принимать дополнительные ограничения, а идти по этому сценарию очень не хотелось бы. Я считаю, что у нас в регионе принят необходимый минимум ограничительных мер, мы тонко балансируем между необходимостью и комфортом людей, хотелось бы этот баланс тоже строго соблюдать», - сказал Михаил Ведерников.



Он поручил главе администрации города Пскова Борису Елкину и главам районов обратить внимание на контрольные меры по соблюдению ограничений в регионе.