Общество

Энергетики построили инфраструктуру для псковской агрофирмы и 260 коров. ВИДЕО

Сотрудники «Россети Северо-Запад» построили инфраструктуру для агрофирмы «Черская» и 260 коров. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Видео: телеграм-канал «Россети Северо-Запад»

260 черно-пестрых коров голштинской породы будут жить в новом дворе агрофирмы в Псковской области, отмечается в официальном телеграм-канале.

«Здесь производят молоко для российских и мировых брендов. Мы построили электросетевую инфраструктуру и обеспечили 100 кВт мощности для расширения производства агрофирмы», - добавили сотрудники «Россетей».