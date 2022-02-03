Глава Великих Лук назвал тревожной эпидобстановку в городе

Глава Великих Лук Николай Козловский назвал тревожной эпидемиологическую обстановку в городе. Об этом он сообщил в своем видеообращении в инстаграм-аккаунте.
«Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости в Великих Луках, так же, как и по всей России. Под угрозой в первую очередь – непривитые. Цифры тревожные», - сказал Николай Козловский.
За сутки прирост пациентов с коронавирусом составляет от 110 до 130 горожан. Под медицинским наблюдением по контакту сейчас находится более 550 великолучан.
По данным Великолукской межрайонной больницы, на сегодняшний день против коронавируса первой аппликацией вакцинировано более 35 700 горожан, что составляет более 61% от численности жителей, подлежащих вакцинации. Завершили прививочную кампанию 33 800 великолучан. Ревакцинировались чуть более 5 300 жителей города, заключил Николай Козловский.