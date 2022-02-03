Общество

Глава Великих Лук назвал тревожной эпидобстановку в городе

Глава Великих Лук Николай Козловский назвал тревожной эпидемиологическую обстановку в городе. Об этом он сообщил в своем видеообращении в инстаграм-аккаунте.

«Штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости в Великих Луках, так же, как и по всей России. Под угрозой в первую очередь – непривитые. Цифры тревожные», - сказал Николай Козловский.

За сутки прирост пациентов с коронавирусом составляет от 110 до 130 горожан. Под медицинским наблюдением по контакту сейчас находится более 550 великолучан.

«К сожалению, в настоящее время на территории города зарегистрирован один эпидемиологический очаг на Великолукском мясокомбинате. Сотрудники Роспотребнадзора и руководство предприятия проводят все необходимые мероприятия. Подчеркну, Великие Луки – крупный промышленный центр региона, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы удержать ситуацию, остановить взрывное распространение коронавирусной инфекции. Поэтому нужно как можно скорее наращивать темпы вакцинации. Это наша общая задача и общая ответственность», - добавил Николай Козловский.

По данным Великолукской межрайонной больницы, на сегодняшний день против коронавируса первой аппликацией вакцинировано более 35 700 горожан, что составляет более 61% от численности жителей, подлежащих вакцинации. Завершили прививочную кампанию 33 800 великолучан. Ревакцинировались чуть более 5 300 жителей города, заключил Николай Козловский.