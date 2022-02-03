Общество

Около тысячи нарушений в сфере природопользования выявила псковская прокуратура

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура выявила более тысячи нарушений закона в сфере природопользования и охраны окружающей среды в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в рамках надзора за соблюдением экологического законодательства к различным видам ответственности привлекли 87 лиц. В результате рассмотрения исковых заявлений прокурора на граждан и организации суды возложили обязанность по уплате ущерба окружающей среде на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Кроме того, удалось добиться ликвидации более 30 несанкционированных свалок. Снесли семь построек в прибрежной зоне водных объектов, провели работу, направленную на сокращение численности дикого кабана в целях предотвращения африканской чумы свиней. Также арендаторы лесного фонда погасили задолженность за пользование лесами на общую сумму около 20 миллионов рублей.