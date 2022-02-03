Общество

Дети из интернатов Псковской области провели каникулы в Австрии

Дети из Псковской области провели каникулы на горнолыжном курорте в Австрии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Детского фонда.

Фото здесь и далее: региональное отделение Российского Детского фонда

С 17 по 27 января в Австрии побывали 10 воспитанников пяти интернатов Псковской области. В поездке приняли участие дети 9-12 лет из малообеспеченных семей Красногородска, Пушкинских Гор, Порхова и Печор. При выборе кандидатов важными критериями стали активное участие в жизни школы, социальные навыки, а также хорошая успеваемость в школе.

Путешествие организовали уже в третий раз в рамках благотворительного проекта парламента Австрии «Дарить улыбку – брать на себя ответственность 2022». Проект инициировал президент Национального совета Республики Австрия Вольфганг Соботка. Организаторами поездки стали австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца», Псковское областное отделение Российского детского фонда и многие частные благотворители.

«Программа путешествия была очень насыщенной и разнообразной: дети жили на экоферме, катались на лыжах на горнолыжном курорте в Вайдхофене-ан-дер-Ибс (Нижняя Австрия), катались на коньках, участвовали в мастер-классах по гончарному мастерству и выпеканию хлеба, посещали музеи, наряжались в средневековые костюмы, занимались с роботами, много играли и заводили много новых друзей», - отметили в Детском фонде.

Также важной частью программы стало посещение Вены, где дети побывали в Техническом музее и катались на колесницах в императорской резиденции Хофбург. Ребята также смогли посетить парламент Австрии, где их поприветствовали президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка и посол России в Австрийской Республике Дмитрий Любинский.

Учитывая пандемию коронавирусной инфекции, путешествие было организовано со строгим соблюдением всех защитных мер, дети и сопровождающие раз в два дня проходили тесты на коронавирус, а все взрослые вакцинировались. Поэтому все участники поездки провели 10 дней в безопасности, добавили в Детском фонде.

«Идея пригласить ребят в свой родной город – Вайдхофен-ан-дер-Ибс – родилась у главы парламента Австрии несколько лет назад, когда он был с визитами в России и Украине. Для реализации идеи Вольфганг Соботка обратился за поддержкой к Паскаль Вайер – президенту австрийской благотворительной ассоциации "Маленькие сердца", которая на протяжении многих лет реализует благотворительные проекты в пользу нуждающихся детей из России и Украины», - подчеркнули в Детском фонде.

Псковское областное отделение Российского детского фонда выражает благодарность всем, кто участвовал в реализации поездки – президенту Национального совета Республики Австрия Вольфгангу Соботке, ассоциации «Маленькие сердца» в лице Паскаль Вайер, партнерам и благотворителям, подарившим детям незабываемое приключение, прекрасные воспоминания, чудесные подарки, заботу и тысячи искренних улыбок, добавили в Детском фонде.