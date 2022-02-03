Общество

Количество осужденных в колониях и изоляторах Псковской области сократилось за год

Количество осужденных в колониях и изоляторах Псковской области сократилось за год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Итоги годовой работы сотрудники регионального УФСИН подвели в ходе совещания под председательством временно исполняющего обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова. Участие в нем приняли отдельные начальники отделов и служб аппарата управления, руководители подведомственных учреждений - в режиме видеоконференцсвязи.

В своем докладе Алексей Емельянов отметил, что, благодаря принимаемым мерам, оперативная обстановка в исправительных учреждениях и СИЗО оставалась сложной, но управляемой. Не допущено массовых беспорядков, захватов заложников, групповых протестных акций, а также особоучитываемых преступлений, совершенных осужденными.

Общее количество человек, содержащихся в исправительных колониях и следственных изоляторах области, по сравнению с прошлым годом снизилось на 216 человек и составило на 1 января 2117. Основная масса осужденных (более 60%) отбывают наказание за совершение умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. 58% от общего количества осужденных отбывают наказание второй и более раз.

В ходе оперативно-профилактической работы оперативные подразделения направили в правоохранительные органы 264 инициативных сообщений о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях. Это способствовало раскрытию 307 (АППГ – 119) преступлений, из них 13 - преступления прошлых лет, а также 173 - преступления, относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

В результате обыскных мероприятий в 2021 году изъяли 120 мобильных телефонов, что меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, 581 единицу наркотических и психотропных веществ не изымалось. При попытке передачи запрещенных предметов в пределах режимных территорий задержали 3 граждан, которых привлекли к административной ответственности.

В течение отчетного периода продолжалась работа по увеличению количества технических средств надзора. Количество видеокамер, используемых для надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, за 2021 год увеличилось на 95 единиц.

По учетам уголовно-исполнительных инспекций прошло 5046 осужденных, что ниже на 5,88 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень привлечения к труду осужденных к обязательным и исправительным работам составил по 100%.

В 2021 году, как и в предыдущем, работа УИС области осуществлялась с применением усиленных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и работников, а также лиц, содержащихся в подведомственных учреждениях. Принимаемые меры позволили не допустить массовой заболеваемости как среди обвиняемых, подозреваемых, осужденных, так и среди сотрудников.

По итогу коллегии были определены приоритетные задачи оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности УФСИН России по Псковской области на 2022 год, в числе которых расширение сети исправительных центров, открытие участков, функционирующих как ИЦ, взаимодействие с органами исполнительной и законодательной власти, другими правоохранительными структурами области, а также развитие производственного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы.

Также в рамках работы коллегии сотрудникам вручили ведомственные награды и очередные специальные звания.