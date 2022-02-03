Общество

В России за неделю снизился уровень коллективного иммунитета

Вакцинация первым компонентом препарата от коронавируса проведена в России около 85 млн раз, полный цикл сделан более 80,4 млн раз, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%, неделю назад он достигал 64,4%.

«По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла — 80 446 704 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%. В шести регионах он превышает 80%. Это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%)»,— цитирует вице-премьера «Коммерсант».

«Снижение темпов обусловлено утратой иммунитета первично привитыми россиянами и теми, кто переболел коронавирусом более полугода назад»,— сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Татьяна Голикова порекомендовала прививаться, чтобы не создавать риски с точки зрения возможных осложнений от коронавируса.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 168 201 случай заражения коронавирусом. Это на 7,98% больше, чем накануне (155 768), и максимум с начала пандемии.