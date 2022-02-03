Общество

Диетолог заявила об опасности фастфуда после COVID-19

Диетолог Юлия Бобейка заявила об опасности фастфуда для тех, кто недавно переболели коронавирусом. По словам эксперта, вирус провоцирует возникновение воспалительных процессов, а подобная вредная пища их поддерживает. По словам диетолога, в период восстановления следует отказаться от таких продуктов, а также от полуфабрикатов, быстрых углеводов в сладостях, передает «МК».

«В первую очередь нужен белок — строительный материл, - заявила Бобейка, - так как все клетки состоят из белковых молекул».

По ее словам, для диеты подходят «коллагеновые бульоны» (бульоны из костей), телятина, крольчатина. Также эксперт посоветовала употреблять в пищу квашеные огурцы, капусту, помидоры, водоросли, а также свежие сезонные овощи.

«Обязательно жир, так как он участвует в восстановлении альвеол легких», - добавила диетолог, уточнив, что подойдут сливочное и топленое масло и сало.