Общество

Здоровый образ жизни может почти на 70% снизить риск развития рака - Минздрав

Правильное питание, отказ от курения и употребления алкоголя может помочь снизить риск развития онкологических заболеваний почти на 70%. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«Человек способен самостоятельно сократить риск развития рака почти на 70% благодаря здоровому образу жизни, - цитирует ее ТАСС. - Речь идет о физической активности, хорошем питании и отсутствии вредных привычек, которые вносят самый большой вклад не только в развитие онкологических заболеваний, но и сердечно-сосудистых патологий, болезней органов дыхания».

Серьезными факторами риска возникновения онкозаболеваний, которые приводят к очень большому спектру заболеваний, остаются курение и злоупотребление алкоголем, подчеркнула эксперт.

«С правильным питанием все тоже достаточно просто. Ряд исследований показал, что онкологические заболевания может провоцировать употребление продуктов, не прошедших глубокую обработку. Особенно это касается мясных и колбасных изделий, горячо любимых нашими гражданами. В большей степени они провоцируют развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта. В рацион лучше внести как можно больше овощей и фруктов. В сутки полезно употреблять до 400 граммов таких продуктов», - продолжила Любовь Дроздова.

Кроме того, эксперт рекомендовала регулярно проходить диспансеризацию и медосмотры.