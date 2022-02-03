Общество

Эксперт рассказал, как будет эволюционировать коронавирус

Новые штаммы коронавируса будут все менее патогенными, но более заразными. Такое мнение высказал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

«Любому паразиту невыгодно убивать хозяина, поэтому эволюция коронавируса будет протекать в таком направлении: чем больше мутаций будет накапливаться, тем выше вероятность, что он будет менее патогенен, менее вирулентен, и тем выше вероятность, что вирус будет более контагиозен, то есть заразен. И все хуже он будет поражать нижние отделы респираторного тракта и все лучше - верхние. Что мы и наблюдаем в случае с "омикроном". Это не говорит о том, что "омикрон" совершенно безопасен, - он все равно опасен, все равно летальные случаи будут, поэтому вакцинироваться все равно надо обязательно», - цитирует его РИА Новости.

Михаил Щелканов добавил, что такая же тенденция будет наблюдаться и у последующих генетических вариантов возбудителя COVID-19.