Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом

Людям, контактировавшим с больными коронавирусом, больше не придется уходить на самоизоляцию. Это следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного на портале правовой информации.
Пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.
Обязательный режим изоляции, согласно документу, сохраняется для больных коронавирусом. То же самое касается тех, у кого подозревается коронавирус.
Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.