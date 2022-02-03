Общество

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом

Людям, контактировавшим с больными коронавирусом, больше не придется уходить на самоизоляцию. Это следует из постановления главного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного на портале правовой информации.

Пункт санитарно-эпидемиологических правил, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил силу.

Обязательный режим изоляции, согласно документу, сохраняется для больных коронавирусом. То же самое касается тех, у кого подозревается коронавирус.

Постановление вступит в силу в воскресенье, 6 февраля.