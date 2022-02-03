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Умер режиссер «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

Советский и российский кинорежиссер, сценарист Виктор Бутурлин умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

Виктор Бутурлин. Фото: Ленфильм

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с "Ленфильмом"», — говорится в сообщении.

Дипломной работой Виктора Бутурлина (во ВГИКе он учился у Никиты Михалкова) стала картина «Прозрачное солнце осени» по рассказу Юрия Трифонова. Он дебютировал на «Ленфильме» музыкальной лентой «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко, которого не стало несколько дней назад.

Фильм Виктора Бутурлина «Садовник» и «Торможение в небесах» не раз были отмечены призами фестивалей и вниманием зрителей.

По телевидению с успехом идут его сериалы «Время любить», «Алька», «Жить сначала», «Дилер». Среди последних работ режиссера – документальная картина «Одна на всех» о Великой Отечественной войне.

«Коллеги Виктора Бутурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником. Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими», - добавили в «Ленфильме».

Также Виктор Бутурлин известен как режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» (1997), «Убойная сила» (2000), «Честь имею!..» (2004), «Татьяна ночь» (2014) и других.