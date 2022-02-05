Общество

Более 30 сотрудников рыбоохраны Северо-Запада прошли профподготовку

Более 30 сотрудников рыбоохраны Северо-Западного территориального управления Росрыболовства прошли профессиональную подготовку в рамках учебно-методического сбора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росрыболовства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства

С 17 января по 04 февраля прошли профессиональную подготовку и повысили свой квалификационный уровень более 30-ти госинспекторов из отделов рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республик Коми и Карелия, Псковской области.

Для участников мероприятия провели комплекс учебно-методических занятий, который был направлен на обновление знаний, умений и навыков, необходимых при осуществлении государственного контроля, надзора в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Особое внимание уделялось административной практике, применению мер административно-процессуального обеспечения.

Сотрудники отделов рыбоохраны, прошедшие соответствующую подготовку, отметили важность таких мероприятий, так как есть возможность актуализировать правовую информацию, получить новые знания, а также обменяться опытом в контрольно-надзорной деятельности. Следующий учебно-методический сбор инспекторского состава планируется в марте этого года.