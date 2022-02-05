Пациенты великолукского филиала псковской инфекционки оценили помощь медперсонала на 98%

Аналитики Псковской областной инфекционной клинической больницы провели анализ социологического опроса (анкетирования) 150 пациентов (65% от общего числа), проходивших лечение в двух инфекционных отделениях стационара филиала «Великолукский» в январе. Целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг, сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.
Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница / Instagram
В результате эксперты опубликовали следующую статистическую информацию:
«Отношение граждан к условиям нахождения в инфекционном стационаре в городе Великие Луки преимущественно положительное.
В целом, уровень оказания медицинских услуг в стационаре филиала "Великолукский" в январе этого года пациенты оценили на 98,8%», - говорится в сообщении.
В 39 анкетах пациенты инициативно написали благодарственные слова врачам и медицинскому персоналу.