Общество

Пациенты великолукского филиала псковской инфекционки оценили помощь медперсонала на 98%

Аналитики Псковской областной инфекционной клинической больницы провели анализ социологического опроса (анкетирования) 150 пациентов (65% от общего числа), проходивших лечение в двух инфекционных отделениях стационара филиала «Великолукский» в январе. Целью опроса стало изучение мнения граждан по вопросам качества оказания медицинских услуг, сообщается в Instagram-аккаунте медицинского учреждения.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница / Instagram

В результате эксперты опубликовали следующую статистическую информацию:

оказанную врачебную помощь пациенты оценили на 100%;

помощь, оказанную средним и младшим медицинским персоналом, пациенты оценили на 98%;

качество поддержания внутреннего порядка в палате пациенты оценили на 100%;

питание в лечебном учреждении пациенты оценили на 98%;

соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала пациенты оценили на 98%.

«Отношение граждан к условиям нахождения в инфекционном стационаре в городе Великие Луки преимущественно положительное.

В целом, уровень оказания медицинских услуг в стационаре филиала "Великолукский" в январе этого года пациенты оценили на 98,8%», - говорится в сообщении.

В 39 анкетах пациенты инициативно написали благодарственные слова врачам и медицинскому персоналу.