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Общество

Россиянам предлагают разрешить любую самооборону для защиты жилища

07.02.2022 07:00|ПсковКомментариев: 0

На отзыв в правительство и Верховный суд направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Документом предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру, пишет газета «Известия».

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — говорится в пояснительной записке к документу.

В ней уточняется, что в жилище проникают не только с целью завладения чужим имуществом. Порой это заканчивается убийством, причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или похищением человека.

Также отмечается, что, согласно действующему законодательству, законопослушный гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать характер опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены.

В подтверждение этому в документе приводится статистика. Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за шесть месяцев 2021 года по статье 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении необходимой обороны) были осуждены 132 человека, а оправданы только двое. По статье 114 УК РФ (причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны) осуждены 203 человека, а оправдательных приговоров не было вообще.

Источник: Псковская Лента Новостей
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