Общество

Генпрокуратура поддержала идею устанавливать доптребования к владельцам собак

Генеральная прокуратура России поддерживает идею наделить власти российских регионов правом устанавливать дополнительные требования к владельцам собак, сообщает пресс-служба ведомства.

«Поддержан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 498-ФЗ (Об ответственном обращении с животными) в части наделения органов государственной власти субъектов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных», - говорится в сообщении.

В то же время эти требования должны учитывать местные исторические и культурные традиции, в том числе коренного населения различных регионов (малые народы), пишет РИА Новости.

Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.